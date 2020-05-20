Зеленський проводить прес-конференцію: онлайн

Сьогодні, 20 травня президент України Володимир Зеленський збирає прес-конференцію в Маріїнському палаці. Зустріч із представниками ЗМІ проходить в річницю інавгурації Зеленського на посаду глави держави. Всі подробиці, головні питання і заяви президента - в матеріалі РБК-Україна.

Прес-конференція за підсумками року президентства

Офіс президента анонсував прес-конференцію Зеленського на 20 травня. Початок заходу заплановано на 10:30 в парковій частині Маріїнського палацу.

В ОПУ відзначили, що зустріч пройде з обмеженим числом учасників, через карантинний режим у зв'язку з епідемією коронавірусу в країні. Від кожного ЗМІ акредитують по одному журналісту і одному фотографу (відеооператору).

Напередодні прес-конференції керівник ОП Андрій Єрмак заявив, що Володимир Зеленський має намір провести спілкування з представниками засобів масової інформації за підсумками першого року своєї роботи на посаді президента України.

Конференцію перенесли через карантин

Зустріч Зеленського з журналістами могла відбутися ще в квітні. Однак через спалах COVID-19 і введений у зв'язку з цим карантинний режим, захід перенесли до стабілізації ситуації з захворюваністю.

Через рік після оголошення перемоги Володимира Зеленського на виборах 2019, 22 квітня Офіс президента презентував фільм "Рік президента Зеленського". Також в ОП заявили, що після завершення карантину глава держави збере прес-конференцію, на якій відповість на всі питання щодо результатів своєї роботи за рік.

Рекордний прес-марафон

Попередню конференцію президент України провів восени 2019 року. 10 жовтня з 10 ранку протягом 14 годин Володимир Зеленський спілкувався з журналістами, що стало світовим рекордом за тривалістю. У прес-марафоні брало участь близько трьохсот представників ЗМІ.

Серед тем, які піднімалися на зустрічі - "нормандський формат", переговори з Путіним, виконання передвиборних обіцянок, тарифи на послуги ЖКГ, легалізація грального бізнесу, ринок землі і т.д.

Під час заходу відбулося кілька скандальних ситуацій. До президента намагалися прорватися обурені жінки, одна з яких - вдова воїна АТО, інша скаржилася на мера Дніпра. Ще один чоловік забрався на стіл і протестував проти гомосексуалізму, абортів і проституції.

Варто зазначити, що проведення прес-конференції Зеленського спочатку анонсувалося відразу після оголошення результатів екзит-полів на виборах у квітні 2019.

Пізніше в ОПУ заявляли, що президент зустрінеться з журналістами 27 серпня за підсумками 100 днів роботи на посаді. Однак перша велика конференція відбулася в тільки жовтні минулого року.