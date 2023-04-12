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Зеленский провел встречу с двухпартийной делегацией сенаторов США

Фото: Зеленский провел встречу с двухпартийной делегацией сенаторов США (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с двухпартийной делегацией Сената Конгресса США в составе Джозефа Манчина, Лизы Мурковски и Марка Келли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

Зеленский проинформировал делегацию о ситуации на передовой и поделился оценками перспектив ее развития. Также подробно обсудили дальнейшие направления американской помощи и роль Конгресса в этом процессе.

Президент поблагодарил сенаторов за визит в Украину, что является важным сигналом поддержки нашей страны и украинского народа.

"Мы боремся за общие ценности - свободу и демократию. Наша победа будет определяющей для развития ситуации в Европе и во всем мире. Продолжение такой комплексной поддержки - оборонной и финансовой - является залогом нашей победы над агрессором", - отметил глава государства.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что 3 апреля президент Украины Владимир Зеленский встретился с делегацией Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии. Они обсудили поддержку нашей страны.

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Владимир ЗеленскийСоединенные Штаты АмерикиСенат СШАКонгресс США