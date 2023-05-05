Зеленский провел встречу с делегацией американских конгрессменов

"Такой визит в Украину - мощный сигнал поддержки со стороны Соединенных Штатов нашего государства и всего украинского народа. Ценим мощную двухпалатную и двухпартийную поддержку", - написал Зеленский.

Президент также поблагодарил за комплексную помощь Украине, оказываемую Соединенными Штатами, "в нашей борьбе за собственное будущее и за будущее наших общих ценностей - свободы и демократии".



"Продолжение такой помощи является залогом успеха Украины в борьбе с российской агрессией", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства проинформировал американскую делегацию о ситуации на передовой. В этом контексте в ходе встречи были подробно обсуждены ключевые направления дальнейшей американской помощи в сфере безопасности и обороны. Президент отдельно рассказал о первоочередных потребностях сил обороны Украины.

На встрече также подняли вопрос продления действия зернового коридора, ситуации на Запорожской АЭС, другие важные темы.