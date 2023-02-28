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Зеленский провел заседание Ставки: обсудили возможные действия россиян

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Киев, Вторник 28 февраля 2023 15:40
Зеленский провел заседание Ставки: обсудили возможные действия россиян Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 28 февраля, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Одной из тем обсуждений стали возможные планы российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

По информации ведомства, в ходе заседания командующий сухопутными войсками ВСУ, командующий оперативно-стратегической группировкой войск (ОСГВ) "Хортица" Александр Сырский и командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский доложили о боевых действиях в районах ответственности их группировок.

При этом командующий ОСГВ "Север" Сергей Наев и командующий ОСГВ "Одесса" Эдуард Москалев доложили о ситуации на северном и южном направлениях.

"Члены Ставки рассмотрели общую оперативную обстановку и вероятный характер действий противника в ближайшее время, о чем доложили главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов", - сказано в сообщении ОП.

В ведомстве добавили, что на заседании также было рассмотрено состояние обеспечения украинских защитников боеприпасами и техникой, ход подготовки военнослужащих за границей, в частности нужды сил обороны в вопросах численности и специальностей.

Напомним, ранее стало известно, что боец 93 ОМБр "Холодный Яр" рассказал о ситуации в Бахмуте, где продолжаются постоянные бои.

Также мы писали, что ВСУ за минувшие сутки, 27 февраля, уничтожили еще 550 российских окупантов.

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