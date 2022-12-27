RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский провел заседание Ставки: обсудили ситуацию на Донбассе и подготовили план на 2023 год

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 27 декабря, провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на пресс-службу Офиса президента.

На заседании участники заслушали доклады главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и командующих войсками оперативных направлений о ситуации на фронте. Они также обсудили реализацию предыдущих решений Ставки по отдельным участкам, в том числе вблизи Бахмута и Кременной.

Участники рассмотрели вопрос обеспечения сил обороны необходимым оружием и оборудованием. Они отдельно остановились на актуализации плана действий сил обороны на следующий год.

Отметим, что предыдущее заседание Ставки проходило 23 декабря.

К тому же, заместитель министра обороны Анна Маляр отмечала, что оккупанты бросили на Бахмутское направление наибольшее количество своих сил, однако все их попытки окружить город терпят неудачу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийБахмутВойна России против Украины