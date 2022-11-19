RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский провел заседание Ставки: обсудили планы освобождения украинских городов

Фото: Зеленский провел очередное заседание Ставки (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сегодня, 19 ноября, прошло очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего Украины. Главным вопросом было освобождение оккупированных Россией территорий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Только что провел очередное заседание Ставки. Основные вопросы – это фронт. Обеспечение наших военных, ситуация на конкретных участках передовой и то, что мы планируем, чтобы увеличить количество украинских флагов в городах на юге и востоке страны", - отметил президент Украины.

По его словам, на заседании отдельно обсудили бои в Донецкой области. Украина делает все, чтобы помочь украинским военным выдерживать российские атаки. Также особое внимание было уделено энергетике.

Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский изменил состав Ставки верховного главнокомандующего, добавив к нему двух человек.

Отметим, что 16 ноября Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. На нем были приняты решения о дальнейшем освобождении территорий Украины.

К тому же в СНБО сообщали, что на том заседании Ставки также был обсужден инцидент с падением ракет в Польше.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВторжение России в Украину