RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский провел заседание СНБО: утвердили план работы на год

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 7 января, под председательством президента Украины Владимира Зеленского прошло очередное заседание Совета нацбезопасности и обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы украинского государства.

"Состоялось очередное заседание СНБО. Во-первых, мы утвердили общий план работы СНБО в этом году. Это будет не менее мощно, чем в прошлые годы. Главный приоритет - это обеспечение нашей независимости, укрепление нашей способности обороняться всеми шагами, которые необходимы, всема способами, которые сработают", - рассказал Зеленский.

Напомним, ранее стало известно, что сегодня президент ввел в действие решение СНБО о персональных санкциях против ряда российский артистов на 10 лет. В частности, ограничения ввели против певца Филиппа Киркорова и режиссера Никиты Михалкова.

Также мы писали, что 2 января Зеленский провел специальное совещание с членами СНБО, а также представителями других ведомств, на котором обсуждались тенденции 2023 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийСНБО