Зеленский провел видеоконференцию с лидерами коалиции парламента Болгарии

Украинский президент Владимир Зеленский провел совместную видеоконференцию с лидерами коалиции парламента Болгарии Бойко Борисовым, Деляном Пеевским и Кириллом Петковым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал украинского президента.

"Спасибо за недавнее решение болгарского парламента о предоставлении поддержки Украине", - сказал президент.

Зеленский отметил, что такие решения очень усиливают Украину и повышают устойчивость нашего сопротивления.

"Усиление нашей армии является усилением нашего общества", - сказал он.

Помощь от Болгарии

Болгария с первых дней полномасштабного вторжения РФ оказывает Украине разную помощь. Так, недавно парламент Болгарии за закрытыми дверями проголосовал за поставку непригодных к эксплуатации ракет С-300 Украины.

Кроме того, Болгария передаст Украине около 150 тысяч евро на гуманитарную помощь из-за сложной ситуации из-за полномасштабного вторжения РФ.

Недавно парламент Болгарии ратифицировал соглашение о поставках Украине бронетранспортеров.

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