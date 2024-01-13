Зеленский провел видеоконференцию с лидерами коалиции парламента Болгарии
Украинский президент Владимир Зеленский провел совместную видеоконференцию с лидерами коалиции парламента Болгарии Бойко Борисовым, Деляном Пеевским и Кириллом Петковым.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал украинского президента.
"Спасибо за недавнее решение болгарского парламента о предоставлении поддержки Украине", - сказал президент.
Зеленский отметил, что такие решения очень усиливают Украину и повышают устойчивость нашего сопротивления.
"Усиление нашей армии является усилением нашего общества", - сказал он.
Помощь от Болгарии
Болгария с первых дней полномасштабного вторжения РФ оказывает Украине разную помощь. Так, недавно парламент Болгарии за закрытыми дверями проголосовал за поставку непригодных к эксплуатации ракет С-300 Украины.
Кроме того, Болгария передаст Украине около 150 тысяч евро на гуманитарную помощь из-за сложной ситуации из-за полномасштабного вторжения РФ.
Недавно парламент Болгарии ратифицировал соглашение о поставках Украине бронетранспортеров.
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