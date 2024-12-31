Зеленский провел технологическую Ставку: есть решения для защиты от ракет и бомб

Как отметил президент, в заседании технологической Ставки участвовали чиновники, руководители государственных институций, военное командование, а также руководители и генеральные конструкторы оборонных предприятий.

Он напомнил, что первая технологическая Ставка была посвящена противовоздушной обороне. А на второй были отчеты насчет первых решений, которые касаются увеличения возможностей защиты неба над Украиной и увеличения необходимого для этого производства.

"В дальнейшем усиливаем наши мобильные огневые группы. Уже есть некие системные решения для защиты от русских ракет и бомб. Сосредотачиваемся именно на внутренних промышленных возможностях", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, главным является украинское производство, которое укрепляет оборону страны, а после войны обеспечит рост экспорта.