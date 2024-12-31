Зеленский провел технологическую Ставку: есть решения для защиты от ракет и бомб

Президент Украины Владимир Зеленский провел уже второе заседание технологической Ставки. Были разработаны решения для защиты от российских ракет и бомб.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Telegram.
Как отметил президент, в заседании технологической Ставки участвовали чиновники, руководители государственных институций, военное командование, а также руководители и генеральные конструкторы оборонных предприятий.
Он напомнил, что первая технологическая Ставка была посвящена противовоздушной обороне. А на второй были отчеты насчет первых решений, которые касаются увеличения возможностей защиты неба над Украиной и увеличения необходимого для этого производства.
"В дальнейшем усиливаем наши мобильные огневые группы. Уже есть некие системные решения для защиты от русских ракет и бомб. Сосредотачиваемся именно на внутренних промышленных возможностях", - подчеркнул Зеленский.
По его словам, главным является украинское производство, которое укрепляет оборону страны, а после войны обеспечит рост экспорта.
Напомним, первая технологическая Ставка прошла 13 декабря. По словам президента Владимира Зеленского, такой формат необходим для внедрения оборонных инноваций.
На первой встрече участники провели подробный разговор о том, как можно усилить защиту неба над Украиной.
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