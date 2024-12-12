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Зеленский провел Ставку в Запорожье и представил нового командующего Сухопутными войсками

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 12 декабря, провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. В частности, был обсужден вопрос противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Facebook и Telegram.

Ставка

"Я провел заседание Ставки сегодня именно здесь, и прежде всего по ПВО, стабилизации фронта, достижению наших основных задач безопасности", - отметил глава государства. 

Он добавил, что Украине нужен настоящий мир, поэтому необходимо быть действительно сильными. Также, по его словам, необходимо сделать все, чтобы каждый день приближал Украину к миру. 

Новый командующий Сухопутных войск

Глава государства в ходе визита в Запорожье также представил украинским генералам нового командующего Сухопутными войсками Михаила Драпатого. 

 

"Я благодарен за доверие возглавлять самый мощный, самый численный вид ВСУ. Со своей стороны я сделаю все, чтобы вид развивался, приобретал необходимые способности и был готовым ко всем вызовам, которые нас ожидают в будущем. Люди, технологии как управленческие процессы - мои приоритеты деятельности", - отметил Драпатый. 

В свою очередь глава государства уточнил, что новому командующему Сухопутных войск уже дали четкие задачи и он готов их выполнять. 

Визит Зеленского в Запорожье

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сегодня прибыл в Запорожскую область, которая является прифронтовой.

В частности, он посетил дивизион HIMARS на Запорожском направлении, где вручил украинским защитникам награды.

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