Зеленский провел Ставку: обсуждали фронт и предотвращение утечек планов по обороне

В пятницу, 7 апреля, президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, в ходе которого обсудили фронт и предотвращение утечек информации о планах ВСУ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова, информацией о контрнаступлении ВСУ владеет ограниченный круг людей, а окончательное решение принимается в решающий момент по соображениям безопасности.

Как пояснил министр обороны Украины Алексей Резников, Генеральный штаб ВСУ будет самостоятельно выбирать подходящее время для контрнаступления наших воинов.

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