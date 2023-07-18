Зеленский провел Ставку: обсудили "зерновое соглашение" и безопасность портов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Зеленского.

"Вопрос номер один на сегодняшней Ставке - морской экспорт зерна и безопасность портов. Докладывали вице-премьер Кубраков, командующий ВМС Неижпапа - логистика поставок и защита прибрежного региона", - написал он.

Также на заседании заслушали доклады министра внутренних дел Игоря Клименко и главы Госспецсвязи Юрия Щиголя о борьбе с вражескими дронами.

Кроме того, представители Главного управления разведки, Службы безопасности Украины и Службы внешней разведки доложили о планах противника.

На ставке также заслушали ситуацию на поле боя от командующего ВСУ Валерия Залужного, командующего Сухопутными войсками Александра Сырского, командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.

Министр обороны Алексей Резников и командующий Силами логистики Олег Гуляк доложили о динамике поставок снарядов.

Срыв "зернового соглашения"

Вчера в России заявили, что не будут продлевать "зерновое соглашение" якобы из-за того, что условия Москвы "не выполняются".

При этом в последние несколько месяцев Россия и так отказывалась полноценно выполнять свои обязательства в рамках соглашения. Так, она блокировала проведение инспекций судов и запрещала вывоз зерна из порта "Южный".

В то же время, Зеленский предлагает Турции и ООН продолжить "зерновую инициативу" в трехстороннем формате.

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