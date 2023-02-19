Зеленский провел Ставку в новом формате: что обсудили

"Провел заседание Ставки в новом, расширенном формате. Докладывали и Главнокомандующий, и командующие направлениями, и были доклады непосредственно с передовой. Мы выравниваем ситуацию, делаем все, чтобы подготовить наши действия - запланированные на ближайшую перспективу", - заявил он.

Зеленский сообщил, что главнокомандующий доложил о ситуации на фронте, однако особый акцент был на мобилизации.

"Заслушал подробные доклады на Ставке по каждой боевой позиции, каждого горячего направления. Бахмутское направление, ОСУВ "Хортица" - был доклад командующего генерала Сырского. Как защищаем наши позиции, как усиливаем именно это направление и сколько забираем сил врага", - добавил он.

Президент рассказал, что на заседании об Угледарском направлении докладывал генерал Юрий Содоль.

"Ситуация очень непростая. Боремся. Ломаем оккупанта и наносим России чрезвычайно ощутимые потери. Еще раз и еще раз повторяю: чем больше Россия потеряет именно там, тем быстрее сможем завершить эту войну победой Украины", - заявил он.

Зеленский добавил, что о ситуации на Одесском направлении докладывал генерал Андрей Гнатов. По его словам, ситуация на юге без изменений, военные контролируют все возможные перспективы.

Кроме того, обсуждались ситуации на Запорожском направлении.

"Обязательно - Северное направление, Киев. Был доклад генерала Наева. Генерал доложил, что ситуация полностью под контролем, как и по всей северной границе", - заявил он.

Глава МВД Игорь Клименко на заседании Ставки рассказал о формировании новых бригад "Гвардии наступления".

"Есть очень хорошие результаты. Это очень полезный опыт того, как можно и нужно мотивировать людей, и такой формат работы как на Ставке, так и в информировании по управлению обороной буду поддерживать. Хочу, чтобы наши люди знали и понимали, что и как мы готовим, что и как мы контролируем", - заявил президент.

Он добавил, что обсуждались также военные вопросы, детали действий разведки.

"Но хочу, чтобы именно сейчас у наших людей была предсказуемость. И ощущение - ощущение, что Украина движется к своим целям", - подчеркнул президент.