Зеленский провел Ставку на Ровенской АЭС. Заслушал доклады Буданова и Залужного

В ходе Ставки президент заслушал доклады главнокомандующий ВСУ Валерия Залужного и главы ГУР Кирилла Буданова об оперативной обстановке на белорусской границе и возможных действиях врага. Кроме этого, ему доложили об усилении Северного направления и охране АЭС.

"Начальник Ровенской ОВА Коваль и командующий "Волыни" Миронюк доложили об оборонных рубежах и социально-экономической ситуации в регионе. Щеголь - о защите Ровенской АЭС от киберугроз", - рассказал президент.

Кроме этого, в Ставке участвовали: президент "Энергоатома" Петр Котин и директор станции Павел Ковтонюк.

Угроза теракта в ЗАЭС

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что россияне готовятся к теракту на ЗАЭС с последующим выбросом радиации. А глава ГУР МО Кирилл Буданов сообщал, что оккупанты заминировали ставок-охладитель на станции.

После этого в разведке несколько раз напоминали о планах россиян, а недавно сообщили, что они сокращают присутствие на станции.

Детальнее о том, зачем Россия заменяла ЗАЭС и какова вероятность катастрофы - читайте в материале РБК-Украина.

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