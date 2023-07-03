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Зеленский провел разговор с Шольцем. Обсудили гарантии безопасности и не только

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Понедельник 03 июля 2023 20:18
Зеленский провел разговор с Шольцем. Обсудили гарантии безопасности и не только Фото: Владимир Зеленский и Олаф Шольц (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 3 июля, провел разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Украины в Facebook.

"Скоординировали позиции перед Вильнюсским саммитом НАТО и обсудили форматы будущих гарантий безопасности для Украины. Проинформировал о ситуации на поле боя", - говорится в сообщении.

Также Зеленский заявил, что они поделились оценками последних событий в России и Беларуси и обсудили текущее состояние "зерновой сделки" и важность ее продолжения.

"Спасибо за важные сигналы поддержки Украины на Лондонской конференции по восстановлению и заседании Европейского совета", - добавил президент Украины.

О чем еще говорил Зеленский

Президент Украины отдельно выразил благодарность за активную реализацию предыдущего оборонного пакета на 2,7 млрд евро и за многолетний план оборонной поддержки Украины объемом 8,8 млрд евро.

Также он добавил, что встреча на уровне советников в Копенгагене - важный шаг к реализации "формулы мира". Они договорились продолжать активную работу в этом направлении.

Информация о Bild

Шольц и Зеленский выступили за продление соглашения о поставках зерна под наблюдением ООН.

По словам официального представителя правительства Германии, соглашение, которое заканчивается 17 июля, имеет положительное влияние на глобальную продовольственную ситуацию. Однако Россия пока отказывается согласиться на продление договора.

"Шольц отметил несокрушимую солидарность с Украиной и заверил Зеленского в поддержке", - пишет Bild.

Помощь от Германии

Украина в рамках военной помощи получит от Германии и Дании танки Leopard 1A5 уже в ближайшие недели. Также украинские военные проходят в Германии обучение по защипо защите от ядерных, химических и биологических отравляющих веществ.

Недавно Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В него вошли радар для ПВО TRML-4D и оборудование для разминирования.

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