Зеленський провів розмову з Шольцом. Обговорили гарантії безпеки і не тільки

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 3 липня, провів розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави України у Facebook .

"Скоординували позиції перед Вільнюським самітом НАТО та обговорили формати майбутніх гарантій безпеки для України. Поінформував про ситуацію на полі бою", - йдеться у повідомленні.

Також Зеленський заявив, що вони поділилися оцінками останніх подій у Росії та Білорусі й обговорили поточний стан "зернової угоди" та важливість її продовження.

"Дякую за важливі сигнали підтримки Україні на Лондонській конференції з відновлення та засіданні Європейської ради", - додав президент України.

Про що ще говорив Зеленський

Президент України окремо висловив подяку за активну реалізацію попереднього оборонного пакета на 2,7 млрд євро та за багаторічний план оборонної підтримки України обсягом 8,8 млрд євро.

Також він додав, що зустріч на рівні радників у Копенгагені - важливий крок до реалізації "формули миру". Вони домовилися продовжувати активну роботу у цьому напрямі.

Інформація про Bild

Шольц і Зеленський виступили за продовження угоди про постачання зерна під наглядом ООН.

За словами офіційного представника уряду Німеччини, угода, що закінчується 17 липня, має позитивний вплив на глобальну продовольчу ситуацію. Однак Росія поки що відмовляється погодитися на продовження договору.

"Шольц наголосив на незламній солідарності з Україною і запевнив Зеленського в підтримці", - пише Bild.

Допомога від Німеччини

Україна в рамках військової допомоги отримає від Німеччини та Данії танки Leopard 1A5 вже найближчими тижнями. Також українські військові проходять у Німеччині навчання із захисту від ядерних, хімічних та біологічних отруйних речовин.

Нещодавно Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшли радар для ППО TRML-4D та обладнання для розмінування.