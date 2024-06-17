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Зеленский провел первую Ставку после саммита мира: акцент на беспилотниках

Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский по возвращении с саммита мира, который прошел в эти выходные в Швейцарии, провел заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он написал в Telegram.

На Ставке он заслушал доклады министра обороны Рустема Умерова, главкома Александра Сырского, начальника Генштаба Анатолия Баргилевича по ситуации на всех направлениях и границах.

Также президент заслушал отчеты руководителей всех составляющих Сил обороны Украины: ВСУ, Нацгвардии, СБУ, ГУР и Госпогранслужбы, а также сводку СВР.

"Детальный доклад представил командующий Сил беспилотных систем Вадим Сухаревский. Отчитался по всем типам дронов – воздушных, наземных и морских – и по всем типам задач: от тактических FPV и эвакуационных платформ до так называемых дронов Deep Strike", - написал президент.

По его словам, данное направление активно развивается – растет количество не только производимых, но и успешно применяемых беспилотников. Украина возглавляет технологический прогресс в данной области.

"На прошлой неделе на переговорах с другими лидерами мы почувствовали большой интерес к нашему опыту. После победы он станет высокотехнологичной частью украинского экспорта", – подчеркнул он.

Силы беспилотных систем ВСУ

Напомним, недавно в Украине был представлен новый род войск – Силы беспилотных систем. Они были созданы по поручению президента Владимира Зеленского.

10 июня в Украине назначили командующего Сил беспилотных систем ВСУ . Им стал полковник Вадим Сухаревский.

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