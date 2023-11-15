Зеленский провел переговоры с президентом Словакии: что обсудили

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со словацкой коллегой Зузаной Чапутовой. Одной из тем обсуждений стали вступительные переговоры Украины с Европейским союзом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Telegram.
"Поблагодарил за высокую оценку нашего прогресса по поводу начала переговоров с ЕС о вступлении. Также отметил участие представителя Словакии во встрече советников по имплементации формулы мира", - рассказал Зеленский.
По его словам, он обсудил с Чапутовой вызовы, которые стоят перед Украиной в вопросе энергетической безопасности этой зимой.
Также одной из тем переговоров стало сотрудничество между Украиной и Словакией в экономической сфере.
Напомним, этой осень в Словакии прошли парламентские выборы, на которых победила пророссийская партия. Ее глава - Роберт Фицо - стал премьер-министром страны.
После выборов словацкие чиновники уже неоднократно заявляли о том, что прекращают поставки вооружения Украине, но продолжат оказывать другую помощь.
В частности, вчера глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил о планах профинансировать производство для Украины двух машин разминирования.
Также он рассказал, что Словакия хочет передать Украине гуманитарную помощь этой зимой.
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