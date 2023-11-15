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Зеленский провел переговоры с президентом Словакии: что обсудили

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со словацкой коллегой Зузаной Чапутовой. Одной из тем обсуждений стали вступительные переговоры Украины с Европейским союзом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Telegram.

"Поблагодарил за высокую оценку нашего прогресса по поводу начала переговоров с ЕС о вступлении. Также отметил участие представителя Словакии во встрече советников по имплементации формулы мира", - рассказал Зеленский. 

По его словам, он обсудил с Чапутовой вызовы, которые стоят перед Украиной в вопросе энергетической безопасности этой зимой. 

Также одной из тем переговоров стало сотрудничество между Украиной и Словакией в экономической сфере. 

Словакия перестала передавать оружие Украине

Напомним, этой осень в Словакии прошли парламентские выборы, на которых победила пророссийская партия. Ее глава - Роберт Фицо - стал премьер-министром страны. 

После выборов словацкие чиновники уже неоднократно заявляли о том, что прекращают поставки вооружения Украине, но продолжат оказывать другую помощь. 

В частности, вчера глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил о планах профинансировать производство для Украины двух машин разминирования

Также он рассказал, что Словакия хочет передать Украине гуманитарную помощь этой зимой. 

 

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