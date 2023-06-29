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Зеленский провел переговоры с конкурентом Трампа на президентских выборах

Фото: президент Украины Владимир Зеленский и бывший вице-президент США Майк Пенс (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с бывшим вице-президентом США, конкурентом Дональда Трампа на президентских выборах Майком Пенсом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Facebook.

Зеленский подчеркнул, что поддержка Соединенных Штатов Америки, местных жителей и чиновников, жизненно важна для украинской борьбы за свободу.

"Сегодня в Киеве 48-й вице-президент США Майк Пенс. Обсудили нашу оборону, взаимодействие между нашими народами, сотрудничество по безопасности и важность решительности и определенности партнеров относительно будущего членства Украины в НАТО", - рассказал президент.

В Офисе президента уточнили, что глава государства детально проинформировал экс-вице-президента Соединенных Штатов о ситуации на поле боя, поделился украинской оценкой попытки государственного переворота в России и о том, как она повлияет на безопасность в регионе.

"Глава государства отметил важность скорейшей подготовки украинских пилотов и предоставления Украине боевых самолетов F-16", - отмечают в ОП.

Чем важен визит Майка Пенса

Стоит заметить, что Майк Пенс является одним из кандидатов от Республиканской партии США на выборах президента, которые пройдут в ноябре 2024 года.

В рамках выборов республиканцы должны будут определить единственного кандидата 15 июля 2024 года. Конкурентами Пенса являются Дональд Трамп и еще девять человек, среди которых губернаторы, сенатор и мэр.

Пенс стал первым республиканским кандидатом в президенты, который провел встречу с Зеленским во время предвыборной кампании.

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Владимир ЗеленскийСоединенные Штаты АмерикиМайк ПенсРеспубликанская партия США