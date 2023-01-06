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Зеленский провел переговоры с Шольцем: поблагодарил за мощный оборонный пакет

Фото: президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В пятницу, 6 января, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем. В ходе переговоров украинский лидер поблагодарил Берлин за мощный оборонный пакет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Зеленского в Twitter.

"Провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем. Поблагодарил за мощный оборонный пакет, в частности за несколько десятков Marder и батарею Patriot", - написал он.

Глава государства добавил, что также с канцлером обсудил дальнейшее сотрудничество с Германией для усиления украинской армии.

Напомним, вчера в ходе переговоров с президентом США Джо Байденом Шольц сообщил, что Берлин намерен передать Украине свои БМП Marder и батарею Patriot. При этом лидер США подтвердил намерение передать ВСУ БМП Bradley.

При этом ранее в правительстве Германии не поддерживали инициативу отправки в Украину танков Leopard и БМП Marder.

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