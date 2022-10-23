Зеленский провел переговоры с главой МВФ: что обсуждали

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента.

"Благодарен за 1,3 млрд долларов чрезвычайной помощи. Украина будет делать максимум, чтобы достойно пройти мониторинговую программу МВФ и как можно быстрее перейти к новой", - добавил он.

По его словам, в ходе беседы обсудили важность координационной платформы доноров Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что МВФ планирует запуск мониторинговой программы для Украины. РБК-Украина писало, что это означает.

Также мы собрали экспертные мнения о том, какой может быть новая программа МВФ для Украины.

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