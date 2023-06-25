Зеленский провел переговоры с Байденом: обсудили ситуацию в России

Президент Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом. Среди прочего, они обсудили ситуацию в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Зеленского в Telegram .

"Говорил с президентом США Джозефом Байденом. Позитивный и вдохновляющий разговор. Обсудили ход боевых действий и процессы, которые происходят в России. Мир должен давить на Россию до восстановления международного порядка", - заявил он.

Зеленский во время разговора поблагодарил Байдена за неослабевающую поддержку Украины, особенно за "Петриоты".

"Важно в дальнейшем увеличивать способности Украины по защите нашего неба. В этом контексте поблагодарил и за поддержку коалиции истребителей. Обсудили дальнейшее расширение оборонного сотрудничества с акцентом на дальнобойных средствах поражения", - заявил президент.

Он добавил, что благодарен за готовность США и американского народа стоять бок о бок с Украиной до полного освобождения всех наших территории в международно признанных границах.

"Скоординировали наши позиции накануне Вильнюсского саммита НАТО, обсудили продолжение работы над реализацией украинской формулы мира и подготовку к Глобальному саммиту мира", - заявил Зеленский.

Бунт Пригожина в РФ

Вчера главарь ЧВК "Вагнера" заявил, что его боевики идут на Москву, чтобы "разобраться с беззаконием". Он подверг критике военное руководство России, включая диктатора Владимира Путина.

Однако к вечеру Пригожин неожиданно решил прекратить свой бунт и поход на Москву.

Кроме того, сегодня стало известно, что Пригожин во время своего бунта настаивал на том, чтобы в переговорах участвовали "первые лица". Учитывая это, Кремль обратился за помощью к самопровозглашённому главе Беларуси Александру Лукашенко.

Подробнее о бунте Пригожина в России - читайте в материале РБК-Украина.

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