Зеленский провел совещание с Умеровым и анонсировал новую должность – военный омбудсмен

По его словам, с Умеровым были обсуждены ключевые оборонные вопросы. В том числе и те, решения которых ожидает общество и украинские воины в частности. Зеленский заметил, что Умеров представит эти решения после детальной проработки.

"Сегодня же отмечу совместную работу Рустема Умерова с уполномоченным Верховной Рады по правам человека Дмитрием Лубинцем относительно такого нового института, как военный омбудсмен. Это действительно нужно. Нужно, чтобы была мощная система правозащиты воинов в самом секторе обороны", - сказал президент.

Новый министр обороны

Напомним, Рустем Умеров недавно назначен министром обороны Украины. Он заменил на этом посту Алексея Резникова.

Кадровые перестановки произошли на фоне скандалов в ведомстве, связанных с закупками экипировки для армии.

Более подробно об Умерове можете узнать в материале РБК-Украина.

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