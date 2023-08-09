Зеленский провел совещание по поводу старта учебного года: что обсуждали

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение.

Он отметил, что провел сегодня совещание, на котором присутствовали премьер-министр Денис Шмигаль, вице-премьер Михаил Федоров, министр внутренних дел Игорь Клименко, министр образования и науки Оксен Лисовой - они представили свои планы по старту образовательного сезона .

"Содержание очевидно - подготовка укрытий, обеспечение учебниками, финансовые и организационные ресурсы, которые нужны и которыми государство может помочь. Чиновники вскоре представят соответствующие детали", - заявил Зеленский.

Учебный год 2023-2024

Уже второй год украинские дети будут учиться в условиях полномасштабного вторжения, что вносит коррективы в процесс образования. Так, по словам заместителя министра образования и науки Украины Андрея Сташкива, очно или в смешанном формате будут учиться учащиеся 80-85% школ.

Относительно обучения в вузах заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий заявил, что очный формат возможен в тех заведениях, которые находятся вне зоны поражения ракетами С-300.

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