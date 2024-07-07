Зеленский провел совещание по ситуации в Одесской области: что известно

Сегодня украинский президент Владимир Зеленский провел совещание по ситуации с безопасностью в Одесской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.
Президент сообщил, что главное внимание во время совещания было посвящено вопросу подготовки к отопительному сезону, защиты объектов энергетики и подключения плавучих электростанций.
"Обсудили и работу портовой инфраструктуры и функционирование зернового коридора", - отметил Зеленский.
Он также сообщил, что во время совещания они также отдельно рассмотрели поддержку людей, пострадавших от российской агрессии, в частности компенсации жителям за разрушенное жилье.
Напомним, сегодня президент посетил Одессу и почтил военнослужащих ВМС Украины. К тому же, Одессу посетили также нидерландские министры, а именно министр обороны Каспар Велдкамп и иностранных дел Рубен Брекельманс, а также новый министр обороны Британии Джон Хили.
Зеленский провел встречу с министрами и заявил о "хороших деталях".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.