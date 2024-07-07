Зеленский провел совещание по ситуации в Одесской области: что известно

Президент сообщил, что главное внимание во время совещания было посвящено вопросу подготовки к отопительному сезону, защиты объектов энергетики и подключения плавучих электростанций.

"Обсудили и работу портовой инфраструктуры и функционирование зернового коридора", - отметил Зеленский.

Он также сообщил, что во время совещания они также отдельно рассмотрели поддержку людей, пострадавших от российской агрессии, в частности компенсации жителям за разрушенное жилье.