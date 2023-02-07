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Зеленский провел совещания с военными и Будановым по поводу возможного наступления РФ

Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский провел совещание с военным командованием и руководителем разведки Кириллом Будановым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Зеленского.

По его словам, на встрече поднимался вопрос о возможном повторном наступлении россиян на территории Украины.

"Сохраняем максимальное внимание на том, что готовят оккупанты. И на том, что нужно нашим воинам, чтобы эффективно противостоять, причем по всем направлениям", - сказал Зеленский.

Он отметил, что сейчас самая плохая ситуация на фронте в Донецкой области. Однако украинцы делают все возможное, чтобы отстоять свои территории.

"Донечина и восток, где горячее, - я о них вспоминаю каждый день в таких обращениях. Юг звучит реже, хотя стратегическое значение этих направлений не меньше. А укрепляем государство по всему периметру", - подчеркнул он.

Напомним, что россияне могут начать новое наступление в Луганской области после 15 февраля. До этого времени они будут готовить мобилизованные резервы.

Главное управление разведки Минобороны сообщило, что Путин приказал своим войскам захватить полностью Донецкую и Луганскую области до марта.

Кроме того, издание Financial Times со ссылкой на аналитиков и военных заявляет, что Россия может начать новое наступление в течение следующих десяти дней.

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Владимир ЗеленскийРоссийская ФедерацияВооруженные силы УкраиныНаступление боевиковГлавное управление разведки