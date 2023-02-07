Зеленский провел совещания с военными и Будановым по поводу возможного наступления РФ

По его словам, на встрече поднимался вопрос о возможном повторном наступлении россиян на территории Украины.

"Сохраняем максимальное внимание на том, что готовят оккупанты. И на том, что нужно нашим воинам, чтобы эффективно противостоять, причем по всем направлениям", - сказал Зеленский.

Он отметил, что сейчас самая плохая ситуация на фронте в Донецкой области. Однако украинцы делают все возможное, чтобы отстоять свои территории.

"Донечина и восток, где горячее, - я о них вспоминаю каждый день в таких обращениях. Юг звучит реже, хотя стратегическое значение этих направлений не меньше. А укрепляем государство по всему периметру", - подчеркнул он.