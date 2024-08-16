Зеленский провел совещания по приближению мира и анонсировал новости

Саммит мира

Напомним, в начале июня Украина провела в Швейцарии первый глобальный саммит мира. Во встрече приняли участие представители почти 100 стран и международных организаций. Однако Россию не пригласили.

Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что необходимо организовать второй саммит мира до конца этого года.

Вероятно, на встречу пригласят Россию. Но пока есть сомнения в участии страны-агрессора, поскольку Москва пока крайне категорична в этом вопросе.

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