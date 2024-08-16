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Зеленский провел совещания по приближению мира и анонсировал новости

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 16 августа, провел совещания по приближению справедливого мира для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на вечернее обращение главы государства.

По словам президента, сегодня он провел несколько совещаний "по дальнейшей работе по приближению справедливого мира для Украины и защите наших людей".

"Мы готовим новости", - отметил Зеленский.

Саммит мира

Напомним, в начале июня Украина провела в Швейцарии первый глобальный саммит мира. Во встрече приняли участие представители почти 100 стран и международных организаций. Однако Россию не пригласили.

Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что необходимо организовать второй саммит мира до конца этого года.

Вероятно, на встречу пригласят Россию. Но пока есть сомнения в участии страны-агрессора, поскольку Москва пока крайне категорична в этом вопросе.

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