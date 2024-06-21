RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский провел кадровые изменения в Управлении госохраны

Архивное фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Президент Владимир Зеленский провел кадровые перестановки в Управлении государственной охраны Украины. В структуре появилось два заместителя начальника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента Украины.

Отмечается, что своим указом президент уволил с должности заместителя начальника Управления государственной охраны Украины Пискуна Игоря Васильевича.

Двумя другими указами президент назначил на должности заместителей начальника Управления государственной охраны Украины Вихора Романа Владимировича и Шарана Олеся Владимировича.

Что предшествовало

В начале мая украинские спецслужбы предотвратили покушение на президента Зеленского. Среди задержанных оказались двое полковников Управления госохраны. 

Сегодня Зеленский назначил начальника Управления государственной охраны. Им стал Морозов Алексей Владимирович.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийОфис президента