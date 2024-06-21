Зеленский провел кадровые изменения в Управлении госохраны

Президент Владимир Зеленский провел кадровые перестановки в Управлении государственной охраны Украины. В структуре появилось два заместителя начальника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента Украины.
Отмечается, что своим указом президент уволил с должности заместителя начальника Управления государственной охраны Украины Пискуна Игоря Васильевича.
Двумя другими указами президент назначил на должности заместителей начальника Управления государственной охраны Украины Вихора Романа Владимировича и Шарана Олеся Владимировича.
В начале мая украинские спецслужбы предотвратили покушение на президента Зеленского. Среди задержанных оказались двое полковников Управления госохраны.
Сегодня Зеленский назначил начальника Управления государственной охраны. Им стал Морозов Алексей Владимирович.
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