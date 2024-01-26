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Зеленский провел очередную Ставку: говорили о снарядах и дронах

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Среди прочего обсуждался вопрос снарядов и дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Зеленского в Telegram.

"Авдеевка, Купянск, юг - все важнейшие направления наших действий. Подробные доклады Главкома Залужного, командующих Сырского, Тарнавского, Москалева, Гнатова и других", - заявил он. 

По словам Зеленского, еще один фокус внимания заседания Ставки был на снарядах.

"Поиск новых контрактов, взаимодействие с партнерами по ритмичности МТП, постоянное наращивание собственного производства. Также дроны, работа над увеличением как объемов, так и дальности применения", - заявил он. 

Кроме того, президент заслушал доклад по защите прифронтовых и приграничных территорий, особенно от российского воздушного террора.

"Поручил подготовить детальные планы дальнейшего прикрытия городов, общин и критических объектов с воздуха", - добавил он.

Снаряды для Украины

В марте прошлого года министры обороны и иностранных дел ЕС согласовали план по совместной закупке боеприпасов для Украины. Он предусматривает предоставление ВСУ 1 млн. снарядов в течение следующих 12 месяцев.

Однако уже в ноябре 2023 года ЕС проинформировал членов, что вряд ли сможет передать Украине обещанный 1 млн артснарядов. Этот план должен быть исполнен до марта 2024 года.

Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев все еще рассчитывает получить полный пакет артиллерийских снарядов и призвал давить лидеров ЕС по этому вопросу.

При этом министр обороны Эстонии Ханно Певкур призвал страны ЕС внести свой вклад в поставку одного миллиона снарядов для Украины.

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