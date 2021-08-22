Зеленський провів зустріч з прем'єром Грузії: про що говорили

Зеленський також оцінив потужну підтримку з боку Грузії в Кримській платформі і подякував Гарібашвілі за участь в інавгураційному саміті.

Крім того, співрозмовники відзначили високу динаміку українсько-грузинського діалогу щодо поглиблення стратегічного партнерства між двома країнами і домовилися провести перше засідання Стратегічної ради високого рівня.

Окрему увагу Зеленський і Гарібашвілі приділили питанням безпеки ситуації і відзначили важливість посилення співпраці у протидії викликам у сфері безпеки в Чорноморському регіоні.

Також сторони обговорили поглиблення взаємодії в рамках формату "асоційованого тріо" в контексті реалізації євроатлантичних прагнень України та Грузії.