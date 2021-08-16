Зеленський провів телефонну розмову з президентом Литви: про що говорили

У понеділок, 16 серпня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Литви Гінатасом Науседою. В ході бесіди лідери обговорили ситуацію на литовсько-білоруському кордоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу офісу президента.
Зеленський подякував Науседу за надання Україні чергової партії вакцини AstraZeneca. У свою чергу литовський президент висловив подяку Зеленському за рішення надати гуманітарну допомогу для захисту литовського кордону.
Також співрозмовники скоординували заходи двостороннього діалогу високого рівня на найближчу перспективу.
Зеленський ознайомив Науседу з підготовкою масштабних заходів, які пройдуть у Києві протягом 23-24 серпня з нагоди 30-річчя Незалежності України.
Також лідери двох країн обговорили стан реалізації спільних культурно-гуманітарних проектів. Науседа високо оцінив реалізацію українською стороною важливого проекту з відновлення надгробного пам'ятника князю Костянтину Острозькому в Києво-Печерській Лаврі.