ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Зеленський провів телефонну розмову з президентом Литви: про що говорили

Новость на русском →
Україна, Понеділок 16 серпня 2021 21:08
Зеленський провів телефонну розмову з президентом Литви: про що говорили Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У понеділок, 16 серпня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Литви Гінатасом Науседою. В ході бесіди лідери обговорили ситуацію на литовсько-білоруському кордоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу офісу президента.

Зеленський подякував Науседу за надання Україні чергової партії вакцини AstraZeneca. У свою чергу литовський президент висловив подяку Зеленському за рішення надати гуманітарну допомогу для захисту литовського кордону.

Також співрозмовники скоординували заходи двостороннього діалогу високого рівня на найближчу перспективу.

Зеленський ознайомив Науседу з підготовкою масштабних заходів, які пройдуть у Києві протягом 23-24 серпня з нагоди 30-річчя Незалежності України.

Також лідери двох країн обговорили стан реалізації спільних культурно-гуманітарних проектів. Науседа високо оцінив реалізацію українською стороною важливого проекту з відновлення надгробного пам'ятника князю Костянтину Острозькому в Києво-Печерській Лаврі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Литва
NEWS
Прем'єр і міністр оборони Швеції приїдуть на саміт Кримської платформи
Прем'єр і міністр оборони Швеції приїдуть на саміт Кримської платформи
DAILY
Перепади настрою. Кого українці хочуть бачити при владі
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Перепади настрою. Кого українці хочуть бачити при владі