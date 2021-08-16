Зеленский провел телефонный разговор с президентом Литвы: о чем говорили
В понедельник, 16 августа, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Литвы Гинатасом Науседой. В ходе беседы лидеры обсудили ситуацию на литовско-белорусской границе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
Зеленский поблагодарил Науседу за предоставление Украине очередной партии вакцины AstraZeneca. В свою очередь литовский президент выразил благодарность Зеленскому за решение предоставить гуманитарную помощь для защиты литовской границы.
Также собеседники скоординировали меры двустороннего диалога высокого уровня на ближайшую перспективу.
Зеленский ознакомил Науседу с подготовкой масштабных мероприятий, которые пройдут в Киеве в течение 23-24 августа по случаю 30-летия Независимости Украины.
Также лидеры двух стран обсудили состояние реализации совместных культурно-гуманитарных проектов. Науседа высоко оценил реализацию украинской стороной важного проекта по восстановлению надгробного памятника князю Константину Острожскому в Киево-Печерской лавре.