Зеленський провів телефонну розмову з Ердоганом: про що говорили

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з турецьким лідером Реджепом Ердоганом. Президенти країн обговорили ряд важливих питань, а також двосторонню співпрацю.

Про це повідомляє Офіс президента України.

На початку розмови Ердоган привітав Зеленського із встановлення повного та всеосяжного режиму припинення вогню на Донбасі. Український президент, зі свого боку, заявив про відсутність бойових втрат впродовж 27 днів.

Зеленський також порушив питання необхідності продовження роботи в напрямку звільнення утримуваних Росією осіб, в тому числі кримських татар.

"У нас є новий список, куди входить понад 20 кримських татар, яких незаконно утримує Росія. Серед них - батько трирічного хлопчика, загиблого в Криму, Руслан Сулейманов", - повідомив він.

Крім того, лідери держав обговорили перебіг виконання домовленостей щодо будівництва автомобільних доріг, а також житла для 500 сімей переселенців з Криму.

Зеленський та Ердоган також говорили про відкриттям покладів природного газу на турецькому узбережжі Чорного моря, ситуацію з поширенням коронавірусу та розвиток торговельно-економічного співробітництва.

Також президенти підіймали питання розвитку практичної співпраці у сфері безпеки та оборони, в тому числі участь Туреччини у командно-штабних навчаннях "Об’єднані зусилля-2020", які відбудуться в Україні наприкінці вересня.

Наприкінці розмови Ердоган запросив Зеленського відвідати Туреччину.

Нагадаємо, телефонна розмова Зеленського та Ердогана востаннє відбувалася 24 червня, тоді лідери країн обговорювали відновлення авіасполучення.