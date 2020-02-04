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Зеленський провів нараду з представниками Кабміну та фракції "Слуга народу"

Новини » Політика     04.02.2020 - 20:07
Зеленський провів нараду з представниками Кабміну та фракції "Слуга народу"
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зарплати міністрів будуть обмежені

В Офісі президента відбулась нарада глави держави Володимира Зеленського з представниками Кабміну та фракції "Слуга народу". Про це РБК-Україна повідомило джерело у парламенті.

За словами прем'єр-міністра Олексія Гончарука, зарплати міністрів будуть обмежені. Вони будуть прив'язані до середньої зарплати по країні. Так зарплати становитимуть 3-5 середніх зарплат по країні.

"Кожен міністр відзвітував про виконану роботу. Президент заявив про невиконані завдання і про завдання, які необхідно реалізувати. Щодо премій "Нафтогазу"звернулися до Наглядової ради", - говорить Гончарук.

Крім того, на нараді з президентом обговорили реорганізацію Міністерства молоді та спорту України та Міністерства аграрної політики продовольства України.

"Обговорили реорганізацію вугільної галузі, введення електронної акцизної марки на спирт", - повідомляє джерело.

Нагадаємо, посадовця Секретаріату Кабміну затримали на хабарі у 2,5 млн гривень. За попередньою інформацією, посадовець Секретаріату Кабміну із залученням посередника вимагав від представника суб’єкта підприємницької діяльності 2,5 мільйони гривень. "Відкат" призначався за підписання актів приймання-передачі виконаних будівельних робіт та відкликання судових позовів до підрядника.

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