Зеленський провів сьогодні засідання ставки: що розглянули

"З того, що можна сказати публічно, проаналізували стан забезпечення в цей час озброєнням наших захисників, поставки допомоги від партнерів і в цілому стан виконання плану оборони України, який ввели в дію 24 лютого", - підкреслив президент України.

Що таке ставка верховного Головнокомандувача

Ставка є органом вищого військового керівництва, який займається стратегічним управлінням військами в період війни.

У ставку входять президент Володимир Зеленський, секретар РНБО Олексій Данилов, а також керівництво СБУ, військової розвідки, Сил спеціальних операцій ЗСУ та інших військових формувань і силових відомств.