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Зеленський провів розмову з Байденом: обговорили санкції проти РФ

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Київ, П'ятниця 11 березня 2022 17:31
Зеленський провів розмову з Байденом: обговорили санкції проти РФ Фото: президенти США і України Джо Байден і Володимир Зеленський (колаж РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером Сполучених Штатів Джо Байденом. В ході переговорів сторони обговорили посилення санкцій проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Зеленського в Twitter.

"Провів предметну розмову з президентом США Джо Байденом. Поінформував його про свою оцінку ситуації в полі бою, про злочини РФ проти мирного населення. Узгодили подальші кроки з оборонної підтримки України та посилення санкційного тиску на Росію", - написав він.

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