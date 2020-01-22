Зеленський провів першу зустріч на полях форуму в Давосі

Президент України Володимир Зеленський на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі зустрівся з головою правління та генеральним директором американської продовольчої компанії Cargill Inc. Девідом Макленнанном. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Зеленський сказав представнику компанії, що в Україні запускається земельна реформа, яка "стане локомотивом зростання аграрного сектору та економіки в цілому".

"Дуже приємно зустрітися з одним з найбільших інвесторів в аграрний сектор і аграрну логістику в Україні. Ми будемо раді співпраці з Cargill Financial по запуску інструментів кредитування фермерів для збільшення врожайності та придбання нової агротехніки", - сказав він.

Зеленський також зазначив, що Україна хоче бачити більше інвестицій компанії Cargill в переробку аграрної продукції.

"Ми дійсно хочемо боротися за кожного інвестора, особливо за інвесторів, які перебувають в Україні на постійній основі. Ми готові допомагати чим можемо. Ми хочемо збільшення інвестицій і готуємо нові програми", - сказав глава держави.

Макленнан нагадав, що Cargill Inc. інвестувала в Україні понад півмільярда доларів і додав, що інвестори позитивно оцінюють рух України до прозорості.

Нагадаємо, сьогодні заплановано виступ Володимира Зеленського у програмі Давоського форуму. Промова українського президента триватиме з 17:15 до 17:45.

Зазначимо, Давоський форум стартував 21 січня і триватиме до п'ятниці, 24 січня. Тема зустрічі в цьому році: "Зацікавлені сторони за згуртований і стійкий світ". Обговорення сесії торкнуться таких ключових тем, як "збереження планети", "суспільство і майбутнє праці", "технології на благо", "справедливі економіки", "здорове майбутнє".