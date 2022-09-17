Зеленський поспілкувався телефоном з президентом Фінляндії: про що говорили

Президент Володимир Зеленський 16 вересня провів зі своїм фінським колегою Саулі Нііністьо телефонну розмову, в ході якої подякував за вже надану підтримку й окреслив додаткові потреби України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на традиційне вечірнє відеозвернення глави держави.

"Вагомою темою розмови була європейська політика щодо віз для громадян країни-терориста. Вважаю, що для кожної країни, яка має спільний кордон із Росією, візове питання є життєво важливим і має вирішуватися на користь повного обмеження доступу громадян РФ", - зазначив український лідер.

Зеленський також розповів про перемовини з представниками Nike. Він підкреслив, що вітає рішення компанії щодо виходу з російського ринку.

"Правильне рішення. Це приклад того, що бізнес може відігравати значну роль у захисті людяності та свободи. Якщо якась держава обирає для себе шлях терору, обов’язок кожної компанії, яка поважає себе, відмежуватися від такої держави", - додав президент України.