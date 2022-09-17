Зеленський поспілкувався телефоном з президентом Фінляндії: про що говорили
Президент Володимир Зеленський 16 вересня провів зі своїм фінським колегою Саулі Нііністьо телефонну розмову, в ході якої подякував за вже надану підтримку й окреслив додаткові потреби України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на традиційне вечірнє відеозвернення глави держави.
"Вагомою темою розмови була європейська політика щодо віз для громадян країни-терориста. Вважаю, що для кожної країни, яка має спільний кордон із Росією, візове питання є життєво важливим і має вирішуватися на користь повного обмеження доступу громадян РФ", - зазначив український лідер.
Зеленський також розповів про перемовини з представниками Nike. Він підкреслив, що вітає рішення компанії щодо виходу з російського ринку.
"Правильне рішення. Це приклад того, що бізнес може відігравати значну роль у захисті людяності та свободи. Якщо якась держава обирає для себе шлях терору, обов’язок кожної компанії, яка поважає себе, відмежуватися від такої держави", - додав президент України.
Нагадаємо, Зеленський повторно закликав інші країни активізувати постачання зброї до України. Він наголосив на прискоренні передачі сучасних систем ППО.
До слова, аналітики ISW вважають, що Україна на початку вересня переламала хід війни, проте бойові дії можуть затягнутися до 2023 року.
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