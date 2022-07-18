Зеленський провів переговори з президентом Бразилії: що обговорили

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави у Twitter.

Також він додав, що закликає всіх партнерів приєднаються до санкцій проти країни-агресора.

"Поінформував (Болсонару - ред.) про ситуацію на фронті. Обговорили важливість відновлення експорту українського зерна для запобігання спровокованої Росією глобальної продовольчої кризи", - розповів Зеленський за підсумками переговорів.

Нагадавши, раніше Болсонару заявляв, що він знає, як врегулювати війну Росії проти України. Він пообіцяв розповісти свої ідеї Зеленському під час телефонної розмови, яка відбулася сьогодні.

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