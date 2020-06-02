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Україна наполягає на якнайшвидшому виконанні угод саміту в Парижі

Новини » Політика     02.06.2020 - 19:38
Україна наполягає на якнайшвидшому виконанні угод саміту в Парижі
Фото: Андрій Єрмак (РБК-Україна)

Виконання домовленостей необхідне для проведення наступного саміту

Україна продовжує наполягати на якнайшвидшому виконанні домовленостей, досягнутих під час грудневої зустрічі у нормандському форматі в Парижі. Виконання угод розблокує можливість проведення нового саміту в Берліні.

Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак під час робочого візиту в Німеччину, передає прес-служба глави держави.

Єрмак заявив, що два обміни полоненими є позитивним прикладом того, як можуть бути реалізовані угоди "нормандської четвірки", але для проведення наступних звільнень необхідно, щоб представники Червоного Хреста отримали доступ до всіх утримуваних українців.

Крім того, як він наголосив, важливою складовою для просування мирного процесу на Донбасі є припинення обстрілів.

Зустріч у нормандському форматі - це саміт за участі лідерів Німеччини, Франції, України та Росії щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Останній саміт пройшов у Парижі в грудні минулого року. На ньому лідери домовилися про обмін полоненими між Україною та РФ за формулою "всіх на всіх", а також про повне припинення вогню та розведення сил на Донбасі.

Нагадаємо, раніше Єрмак назвав головну умову для розведення сил на Донбасі, а також проведення розмінування територій.

Додамо, нову зустріч міністрів "нормандської четвірки" анонсував сьогодні глава МЗС України Дмитро Кулеба.

Раніше українська делегація на чолі з Андрієм Єрмаком під час переговорів у Мінську вкотре виключила можливість закріплення особливого статусу ОРДЛО в Конституції України, підкресливши, тим самим, дотримання чіткої проукраїнської позиції в переговорному процесі.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України ДонбасдоговорНормандська четвіркаНормандський формат
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