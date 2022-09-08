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Зеленський провів чергову Ставку: розглядали звільнення територій

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

У четвер, 8 вересня, відбулося чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача щодо ситуації на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офіса президента.

Учасники засідання розглянули активні дії сил оборони зі звільнення територій України, тимчасово окупованих Російською Федерацією, а також визначили подальші оперативні завдання.

Зазначається, що у Ставці взяли участь міністр оборони Олексій Резніков та його заступник Ростислав Замлинський, Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, начальник Генерального штабу ЗСУ Сергій Шаптала, командувач Національної гвардії Юрій Лебідь, командувач Сил спеціальних операцій ЗСУ Віктор Хоренко, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов і заступник керівника Офісу Президента Роман Машовець.

У режимі відеозв'язку до зустрічі приєдналися: начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Сирський, командувач військ Оперативного командування "Захід" Сергій Літвінов та командувач військ Оперативного командування "Південь" Андрій Ковальчук.

Крім того, був проаналізований стан матеріально-технічного забезпечення підрозділів та визначені актуальні потреби війська.

Нагадаємо, що сьогодні ЗСУ на Харківському напрямку звільнили понад 20 населених пунктів.

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