Зеленський провів кадрові зміни в управлінні держохорони

Ігоря Піскуна призначили заступником голови управління держохорони
Президент України Володимир Зеленський провів кадрові зміни в управлінні державної охорони. Укази були підписані в понеділок, 20 липня.
Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.
Так, Зеленський звільнив Ігоря Піскуна з посади першого заступника начальника управління, а на його місце призначив В'ячеслава Штучного.
Водночас, президент підписав указ, яким призначив Ігоря Піскуна заступником начальника управління держохорони.
Нагадаємо, у листопаді минулого року Зеленський призначив Піскуна першим заступником начальника держохорони.
Крім того, наприкінці травня 2019 року Зеленський призначив начальником держохорони Олексія Оцерклевича.