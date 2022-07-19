Зеленський провів кадрові зміни в СБУ

Президент Володимир Зеленський провів кадрові зміни в Службі безпеки України. Зокрема, він звільнив заступника голови СБУ Володимира Горбенка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.
Крім того, президент змінив начальників СБУ в шести областях. Так, Руслана Григоренка звільнили з посади начальника СБУ в Сумській області, призначивши на його місце Едуарда Федорова.
В Дніпропетровській області звільнений з посади начальника СБУ Володимир Краснянський. На його місце глава держави призначив Сергій Лисак, який до цього був звільнений з посади начальника СБУ в Житомирській області.
Також СБУ в Закарпатській області змінило начальство - президент звільнив Івана Рудницького, а на його місце призначив Євгена Борзілова. До цього Борзілов був начальником СБУ в Полтавській області.
Водночас Зеленський призначив нового голову СБУ в Харківській області. Ним став Олександр Куць.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський відсторонив голову СБУ Івана Баканова, а також генерального прокурора Ірину Венедиктову.
РБК-Україна розбиралося в причинах гучних кадрових рішень, а також що загрожує керівникам Служби безпеки та офісу генпрокурора.