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Зеленський провів кадрові зміни в СБУ

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Володимир Зеленський провів кадрові зміни в Службі безпеки України. Зокрема, він звільнив заступника голови СБУ Володимира Горбенка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Крім того, президент змінив начальників СБУ в шести областях. Так, Руслана Григоренка звільнили з посади начальника СБУ в Сумській області, призначивши на його місце Едуарда Федорова.

В Дніпропетровській області звільнений з посади начальника СБУ Володимир Краснянський. На його місце глава держави призначив Сергій Лисак, який до цього був звільнений з посади начальника СБУ в Житомирській області.

Також СБУ в Закарпатській області змінило начальство - президент звільнив Івана Рудницького, а на його місце призначив Євгена Борзілова. До цього Борзілов був начальником СБУ в Полтавській області.

Водночас Зеленський призначив нового голову СБУ в Харківській області. Ним став Олександр Куць.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський відсторонив голову СБУ Івана Баканова, а також генерального прокурора Ірину Венедиктову.

РБК-Україна розбиралося в причинах гучних кадрових рішень, а також що загрожує керівникам Служби безпеки та офісу генпрокурора.

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Служба безпеки УкраїниВолодимир Зеленський