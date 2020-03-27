Зеленський провів кадрові зміни в РДА у двох областях

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Перестановки відбулися в РДА Волинської та Полтавської областей

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 27 березня, змінив голів чотирьох районних державних адміністрації у Волинській та Полтавській областях. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідні розпорядження, розмішені на сайті глави держави.

Так, розпорядженням №217/2020-рп президент звільнив Олега Ковгана з посади голови Чорнухинської РДА Полтавської області. А розпорядженням №221/2020-рп на цю посаду був призначений Юрій Самойлік.

Також розпорядженням №218/2020-рп, №219/2020-рп та №220/2020-рп було призначено Миколу Смаля - головою Іваничівської РДА, Юлію Подерню-Масюк - очільницею Любешівської РДА та Ольгу Черен - керівником Турійської РДА у Волинській області.

Нагадаємо, наприкінці лютого Зеленський провів кадрові зміни у низці РГА. Президента звільнив голів п’яти районних державних адміністрацій та призначив десять нових очільників РДА.

Також РБК-Україна писало, що 25 березня уряд призначив нового виконувача обов'язки міністра освіти та науки України. Новим очільником МОН стала Любомира Мандзій. Раніше Мандзій працювала заступником у колишньої очільниці МОН Ганни Новосад.