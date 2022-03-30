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Зеленський провів годинну бесіду з Байденом про допомогу США та посилення санкцій

Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Антон Федорців

Президент Володимир Зеленський поспілкувався телефоном із президентом Сполучених Штатів Джо Байденом.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на офіційний Twitter глави держави.

Розмова двох лідерів тривала годину. Зеленський обговорив з Байденом цілу низку питань.

"Поділився оцінкою ситуації на полі бою та за столом перемовин. Говорили про конкретну оборонну підтримку, новий пакет посилених санкцій, макрофінансову та гуманітарну допомогу", – написав президент.

До слова, німецький канцлер Шольц провів телефонні переговори з Путіним.

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