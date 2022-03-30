Зеленський провів годинну бесіду з Байденом про допомогу США та посилення санкцій

Президент Володимир Зеленський поспілкувався телефоном із президентом Сполучених Штатів Джо Байденом.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на офіційний Twitter глави держави.
Розмова двох лідерів тривала годину. Зеленський обговорив з Байденом цілу низку питань.
"Поділився оцінкою ситуації на полі бою та за столом перемовин. Говорили про конкретну оборонну підтримку, новий пакет посилених санкцій, макрофінансову та гуманітарну допомогу", – написав президент.
До слова, німецький канцлер Шольц провів телефонні переговори з Путіним.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.