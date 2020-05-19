Зеленський проведе прес-конференцію: про що буде говорити президент

На ранок 20 травня запланована прес-конференція президента України Володимира Зеленського. Через рік після вступу на посаду глави держави Зеленський проведе зустріч із журналістами в Маріїнському палаці. Що відомо про майбутній захід - детально на РБК-Україна.

Прес-конференція з обмеженим доступом

В Офісі президента анонсували зустріч президента з представниками ЗМІ на 20 травня. Захід розпочнеться о 10:30 в парковій частині Маріїнського палацу. Володимир Зеленський дасть прес-конференцію рівно через рік після своєї інавгурації, яка проходила в Маріїнському парку 20 травня 2019.

Пандемія коронавірусу внесла корективи в організацію заходу. В ОПУ відзначили, що через карантинний режим кількість учасників прес-конференції буде обмежено. Від кожного ЗМІ можуть акредитуватися по одному журналісту і одному фотографу або відеооператору.

Онлайн-трансляція конференції президента 20 травня відбудеться на офіційних сторінках ОП в соцмережах.

Зеленський відзвітує за підсумками року президентства

16 травня керівник ОП Андрій Єрмак розповів про наміри президента України провести зустріч з журналістами, на якій Зеленський планує розповісти про результати роботи за 12 місяців на посаді глави держави.

"Володимир Зеленський намір провести спілкування зі ЗМІ за підсумками першого року свого президентства", - заявив Єрмак під час зустрічі з послами країн ЄС та "Великої сімки".

Варто відзначити, що зустріч глави держави з журналістами була запланована на квітень, до дати оголошення перемоги Володимира Зеленського на торішніх виборах. Однак через ситуацію з коронавірусом прес-конференцію перенесли до закінчення карантину.

22 квітня на офіційній сторінці ОПУ в соцмережах і в ефірі кількох телеканалів відбувся прем'єрний показ фільму "Рік президента Зеленського". Тоді ж в Офісі президента пообіцяли, що після карантину глава держави наживо влаштує конференцію для представників ЗМІ, "на якій журналісти наживо, а не через монітор комп'ютера зможуть задати питання за підсумками року президентства".

Осінній прес-марафон

Перша велика зустріч Володимира Зеленського зі ЗМІ відбулася 10 жовтня 2019 року в форматі прес-марафону. Спілкування з журналістами проходило на території KyivFoodMarket і тривало протягом 14 годин. У заході взяли участь близько 300 представників засобів масової інформації, і прес-марафон побив світовий рекорд за тривалістю.

Під час конференції восени 2019 року обговорювалися питання про відновлення "нормандського формату", про можливу особисту зустріч Зеленського із президентом РФ Путіним, тарифи на комунальні послуги, зарплати, місцеві вибори.