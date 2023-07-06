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Зеленский просил большее вооружение у союзников для ускорения контрнаступления, - CNN

Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский заявил, что просил у союзников Украины ускорить поставки вооружения для начала контрнаступления.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он рассказал в интервью CNN.

Он добавил, что медленная поставка вооружения может привести к некоторым трудностям на фронте и замедлению контрнаступления.

Контрнаступление ВСУ

Главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный рассказал, что его раздражают комментарии о том, что контрнаступление происходит медленнее, чем ожидалось.

"Это не шоу, которое весь мир смотрит и на которое делает ставки или что-нибудь такое. Каждый день, каждый метр дается кровью", - заявил главнокомандующий.

Украинские военные ведут активные наступательные операции на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях. За последнюю неделю ВСУ освободили еще 9 кв. км к востоку и 28,4 кв. км на юге.

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Владимир ЗеленскийВойна России против УкраиныКонтрнаступление ВСУ