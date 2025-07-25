Зеленский будет просить ЕС помочь с повышением зарплат военным

"Раньше европейцы отказывались предоставлять финансирование на зарплаты нашим военнослужащим, только на оружие. Наши военнослужащие сами могут быть оружием, которое защищает всех", - сказал Зеленский.

Издание утверждает, что правительство хочет мотивировать больше добровольцев, предлагая значительные выплаты тем, кто подписывает военные контракты. Однако увеличение выплат солдатам увеличит нагрузку на государственный бюджет Украины, дефицит которого в прошлом году превысил 20% валового внутреннего продукта на фоне огромных военных расходов.

Украина полагается на десятки миллиардов долларов помощи от своих иностранных союзников, которые до сих пор отвергали идею прямого покрытия военных расходов.

Несмотря на требования Международного валютного фонда, который предоставляет Украине программу кредитования на сумму около 16 млрд долларов, сократить дефицит, правительство не планирует повышать налоги.

По словам премьер-министра Украины Юлии Свириденко, пока международные доноры гарантировали лишь около половины из 75 млрд долларов, необходимых Украине на покрытие бюджета в течение следующих двух лет.

Зеленский заявил, что Украина ежегодно требует 25 миллиардов долларов для производства беспилотников, глушилок и ракет, что приведет к дефициту бюджета до 65 миллиардов долларов в следующем году.

По словам президента, он начал обсуждение этого вопроса с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, генсеком НАТО Марком Рютте, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьером Великобритании Киром Стармером, а также с американцами.

"Это очень сложная тема", - отметил Зеленский.