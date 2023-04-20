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Зеленский просит Столтенберга повлиять на партнеров для активизации военной помощи

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Украины Владимир Зеленский призвал генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга помочь преодолеть нерешительность партнеров по активизации необходимой военной помощи нашей стране.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Владимира Зеленского на совместном брифинге с генеральным секретарем НАТО.

В ходе переговоров стороны подняли ряд важных вопросов, среди которых была оборона нашей страны и нерешительность некоторых партнеров по военной помощи.

"Я обратился к господину генеральному секретарю с просьбой помочь нам преодолеть сдержанность партнеров в снабжении некоторого оружия, а именно дальнобойной, современной авиации, артиллерии, бронетехники. Торможение соответствующих решений - это время, которое теряется для мира и это жизнь наших воинов", - отметил президент.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл сегодня с неанонсированным визитом в Киев.

Во время брифинга с президентом, генсек Альянса заверил в том, что НАТО продолжит укреплять Вооруженные силы Украины, а также будет поддерживать украинцев в их борьбе и восстановлении.

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